$2 млн на смену пола, $100 млн на презервативы: Трамп рассказал о необычных находках Маска в кабмине

Президент США Дональд Трамп сообщил о находках, сделанных департаментом эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Изучение трат прошлого правительства показало, что сотни миллионов шли на непонятную «чертовщину».

Глава государства привёл несколько примеров. Так, предыдущий кабмин потратил 2 миллиона на финансирование операций по смене пола в Гватемале. Ещё 100 миллионов ушли на презервативы для Палестины. А создание «Улицы Сезам» для Ирака обошлось правительству в 20 миллионов. Но на этом абсурдные траты не заканчиваются.

«520 миллионов долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке. 25 миллионов для «продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии» — никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит», — заявил Трамп.

Лидер США подчеркнул, что департамент под руководством Маска продолжит работу по выявлению подобных нарушений.

Ранее стало известно о финансировании Белым домом попыток создать трансгендерных* обезьян, мышей и крыс. На это администрация Джо Байдена потратила 10 миллионов долларов налогоплательщиков.