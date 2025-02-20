Сийярто обсудил отмену антироссийских санкций с главой Минфина США Бессентом
В Вашингтоне состоялись переговоры между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром финансов США Скоттом Бессентом. В ходе встречи обсуждалась в том числе отмена антироссийских санкций Запада в энергетическом секторе, заявил европейский дипломат по итогам визита.
Сийярто подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб в том числе и Будапешту. Также будущее этих экономических ограничений неразрывно связано с урегулированием украинского конфликта.
«Чем быстрее война на Украине будет прекращена, тем быстрее международная политическая жизнь вернётся в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций», — заявил глава МИД.
А пока Штаты раздумывают над отменой санкций, Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских ограничений. В него войдут новые физические лица, компании, а также 13 банков.
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