Сийярто обсудил отмену антироссийских санкций с главой Минфина США Бессентом

В Вашингтоне состоялись переговоры между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром финансов США Скоттом Бессентом. В ходе встречи обсуждалась в том числе отмена антироссийских санкций Запада в энергетическом секторе, заявил европейский дипломат по итогам визита.

Сийярто подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб в том числе и Будапешту. Также будущее этих экономических ограничений неразрывно связано с урегулированием украинского конфликта.

«Чем быстрее война на Украине будет прекращена, тем быстрее международная политическая жизнь вернётся в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций», — заявил глава МИД.