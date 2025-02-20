Два грузовика столкнулись на МКАД и спровоцировали затор

Утренний час пик в Москве осложнила авария на 67-м километре МКАД. По данным столичного Дептранса, на внешней стороне кольцевой автодороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — посоветовали участникам дорожного движения.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.