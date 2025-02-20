Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 04:48

Два грузовика столкнулись на МКАД и спровоцировали затор

Утренний час пик в Москве осложнила авария на 67-м километре МКАД. По данным столичного Дептранса, на внешней стороне кольцевой автодороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — посоветовали участникам дорожного движения.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

Во втором массовом ДТП за утро во Владивостоке столкнулись 13 машин
Во втором массовом ДТП за утро во Владивостоке столкнулись 13 машин

Ещё одна страшная авария с участием грузовика недавно произошла в Челябинске. Там легковушка протаранила идущий по встречке большегруз и превратилась в груду металла. Жертвами трагедии стали четверо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Andreev

Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar