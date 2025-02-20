За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя регионами России

Ночью силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Три БПЛА [поражены] над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.