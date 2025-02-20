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Регион
20 февраля, 04:23

За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя регионами России

Ночью силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Три БПЛА [поражены] над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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Новости СВО. ВС РФ зашли в Сумскую область, котёл под Кураховом дал результаты, Трамп растоптал Зеленского, 20 февраля

Ранее в Минобороны рассказали, как бойцы группировки «Запад» используют перехваченные украинские беспилотники для ударов по позициям ВСУ. Наши военные перепрограммируют вражеские дроны и отправляют их обратно.

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Тимур Хингеев
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