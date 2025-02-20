За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя регионами России
Ночью силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Три БПЛА [поражены] над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
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Ранее в Минобороны рассказали, как бойцы группировки «Запад» используют перехваченные украинские беспилотники для ударов по позициям ВСУ. Наши военные перепрограммируют вражеские дроны и отправляют их обратно.
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