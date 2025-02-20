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Регион
20 февраля, 05:43

Такер Карлсон выразил беспокойство из-за странности в поведении Зеленского

Журналист Такер Карлсон и Владимир Зеленский. Обложка © kremlin.ru, Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Журналист Такер Карлсон и Владимир Зеленский. Обложка © kremlin.ru, Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский может находиться под действием очень тяжёлых наркотиков, его состояние вызывает беспокойство. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон во время прямой трансляции в соцсети Х.

С его мнением согласился и приглашённый гость, юрист Боб Амстердам, обратив внимание на то, что необычное поведение политика замечают уже по всему миру, в том числе и на Украине. Гость также согласился, что в этом могут быть замешаны наркотические вещества.

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так. Состояние Зеленского прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной», — отметили участники эфира.

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Ранее пару ласковых в сторону Зеленского высказал президент США Дональд Трамп. Лидер Америки назвал главу киевского режима «посредственным комиком», который смог найти аргументы для «сонного Джо Байдена». Словесный переполох произошёл из-за того, что Зеленский отказался возвращать Штатам сотни миллиардов долларов, которые были отправлены им из американской казны в качестве помощи.

Наталья Афонина
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