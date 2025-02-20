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Регион
20 февраля, 08:08

Турчак инициировал отставку главы района на Алтае после выговора

Глава Алтая Турчак лишил полномочий главу Усть-Коксинского района Кочевова

В отставку отправили главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Обложка © Администрация муниципального образования Усть-Коксинского района

В отставку отправили главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Обложка © Администрация муниципального образования Усть-Коксинского района

В Республике Алтай был лишён полномочий глава Усть-Коксинского района Дмитрий Кочевов. Такое решение принял глава региона Андрей Турчак и уже направил соответствующее представление в районный совет депутатов.

«Закон даёт мне право инициировать прекращение полномочий главы, и сегодня я этим правом воспользовался. Приоритет у нас один это наши жители. Призываю все органы власти к эффективной работе», — написал Турчак.

Глава республики пояснил, что депутат получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Ему было предоставлено достаточно времени для исправления управленческих ошибок, но качественных изменений в организации работы администрации и управлении районом так и не произошло. Более того, в деятельности Кочевова были выявлены серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства.

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Ранее в отставку ушла глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина. Она покинула свой пост по собственному желанию. Решение приняли ещё 11 февраля на заседании думы региона. С уходом Неярохиной город откажется от «двуглавой» модели местного самоуправления. Должность главы, которая совмещалась с председателем гордумы, будет заменена на отдельную должность председателя гордумы.

Наталья Афонина
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