Турчак инициировал отставку главы района на Алтае после выговора

В Республике Алтай был лишён полномочий глава Усть-Коксинского района Дмитрий Кочевов. Такое решение принял глава региона Андрей Турчак и уже направил соответствующее представление в районный совет депутатов.

«Закон даёт мне право инициировать прекращение полномочий главы, и сегодня я этим правом воспользовался. Приоритет у нас один — это наши жители. Призываю все органы власти к эффективной работе», — написал Турчак.

Глава республики пояснил, что депутат получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Ему было предоставлено достаточно времени для исправления управленческих ошибок, но качественных изменений в организации работы администрации и управлении районом так и не произошло. Более того, в деятельности Кочевова были выявлены серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства.