Депутата Напсо могут лишить полномочий из-за двух лет прогулов
ТАСС: Володин поручил решить вопрос о лишении депутата Напсо полномочий
Юрий Напсо. Фото © Государственная дума
Первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР) могут лишить полномочий. Депутат два года прогуливал заседания и лично не участвовал в собраниях комитета, в состав которого входит. Соответсвующий вопрос попросил проработать председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Думе.
«Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, 25 июня было принято решение, согласно которому депутаты должны присутствовать на всех заседаниях в обязательном порядке.
Ранее на пост председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике официально выдвинули Сергея Боярского от «Единой России». До этого должность занимал Александр Хинштейн, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.