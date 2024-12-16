Депутата Напсо могут лишить полномочий из-за двух лет прогулов

Первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР) могут лишить полномочий. Депутат два года прогуливал заседания и лично не участвовал в собраниях комитета, в состав которого входит. Соответсвующий вопрос попросил проработать председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Думе.