Боярского официально выдвинули на место Хинштейна в комитете Госдумы
Единоросс Сергей Боярский официально выдвинут на пост председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике. Соответствующий проект постановления был внесен в Госдуму. Рассмотрение данного вопроса запланировано на вторник, 17 декабря.
«Избрать депутата Государственной Думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя данного Комитета», — указано в документе.
Ранее эту должность занимал Александр Хинштейн, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Президент России Владимир Путин объяснил это назначение необходимостью кризисного управления в регионе.
О том, что депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского, будет временно исполнять обязанности главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, многие СМИ сообщали и ранее со ссылкой на источники.