Боярского официально выдвинули на место Хинштейна в комитете Госдумы

Единоросс Сергей Боярский официально выдвинут на пост председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике. Соответствующий проект постановления был внесен в Госдуму. Рассмотрение данного вопроса запланировано на вторник, 17 декабря.

«Избрать депутата Государственной Думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя данного Комитета», — указано в документе.