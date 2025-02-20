Посольство РФ поможет вывезти на родину тело трагически погибшей на Шри-Ланке россиянки

Российское посольство в Коломбо оказывает содействие в оформлении необходимых документов и репатриации тела погибшей при падении с поезда на Шри-Ланке россиянки. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.

«Посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и репатриации тела погибшей», — сообщил дипломат в беседе с ТАСС.

Дипломат подтвердил гибель 53-летней Ольги. Женщина находилась на острове в составе туристической группы, а смерть наступила в результате падения с движущегося поезда. По словам Ивина, когда туристку из России привезли в больницу, медикам оставалось только констатировать смерть.