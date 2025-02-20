Посольство РФ поможет вывезти на родину тело трагически погибшей на Шри-Ланке россиянки
Посольство РФ подтвердило гибель россиянки на Шри-Ланке и занялось репатриацией
Российское посольство в Коломбо оказывает содействие в оформлении необходимых документов и репатриации тела погибшей при падении с поезда на Шри-Ланке россиянки. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.
«Посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и репатриации тела погибшей», — сообщил дипломат в беседе с ТАСС.
Дипломат подтвердил гибель 53-летней Ольги. Женщина находилась на острове в составе туристической группы, а смерть наступила в результате падения с движущегося поезда. По словам Ивина, когда туристку из России привезли в больницу, медикам оставалось только констатировать смерть.
Ранее стало известно, что путешественница из России погибла на Шри-Ланке, когда пыталась сделать красивое фото на популярной среди туристов железной дороге в Азии. Женщина стояла на ступенях движущегося поезда и не заметила каменную плиту на пути состава.
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