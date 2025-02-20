Финского политика отстранили от выборов после слов, что Украина — часть РФ
Политика от Национальной коалиционной партии Финляндии сняли с региональных лидеров после того, как она заявила, что Украина де-юре является частью России. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.
«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — указано в публикации.
Yle уточняет, что речь идёт о Йоханне Турье, которая в комментарии в посту в социальной сети написала, что границы Незалежной никогда не были официально подтверждены. Таким образом, Украина никогда не была отдельной страной, а являлась частью России, заключила парламентарий.
Телерадиовещатель сообщает, что депутату также грозит отстранение и от муниципальных выборов в Пори, где она тоже проходила кандидатом. Исполнительный руководитель регионального отделения партии Антти Ахонен объяснил снятие кандидатуры «утратой доверия» и несоответствия позиции Турьи линии партии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс устроил унизительную выволочку европейским лидерам на Мюнхенской конференции. Речь шла именно о том, что нынешние руководители ЕС попрали демократические ценности, которым на словах так преданны.
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