Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 10:57

Финского политика отстранили от выборов после слов, что Украина — часть РФ

Политика от Национальной коалиционной партии Финляндии сняли с региональных лидеров после того, как она заявила, что Украина де-юре является частью России. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.

«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — указано в публикации.

Yle уточняет, что речь идёт о Йоханне Турье, которая в комментарии в посту в социальной сети написала, что границы Незалежной никогда не были официально подтверждены. Таким образом, Украина никогда не была отдельной страной, а являлась частью России, заключила парламентарий.

Телерадиовещатель сообщает, что депутату также грозит отстранение и от муниципальных выборов в Пори, где она тоже проходила кандидатом. Исполнительный руководитель регионального отделения партии Антти Ахонен объяснил снятие кандидатуры «утратой доверия» и несоответствия позиции Турьи линии партии.

Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов из-за Украины
Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов из-за Украины

Ранее Life.ru рассказывал о том, как вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс устроил унизительную выволочку европейским лидерам на Мюнхенской конференции. Речь шла именно о том, что нынешние руководители ЕС попрали демократические ценности, которым на словах так преданны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ilari Nackel

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar