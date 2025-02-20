Финского политика отстранили от выборов после слов, что Украина — часть РФ

Политика от Национальной коалиционной партии Финляндии сняли с региональных лидеров после того, как она заявила, что Украина де-юре является частью России. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.

«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — указано в публикации.

Yle уточняет, что речь идёт о Йоханне Турье, которая в комментарии в посту в социальной сети написала, что границы Незалежной никогда не были официально подтверждены. Таким образом, Украина никогда не была отдельной страной, а являлась частью России, заключила парламентарий.

Телерадиовещатель сообщает, что депутату также грозит отстранение и от муниципальных выборов в Пори, где она тоже проходила кандидатом. Исполнительный руководитель регионального отделения партии Антти Ахонен объяснил снятие кандидатуры «утратой доверия» и несоответствия позиции Турьи линии партии.