Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов из-за Украины
Швеция и Финляндия срочно созвали заседания своих парламентов из-за Украины
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Швеция и Финляндия провели заседания своих парламентов, чтобы обсудить возможные пути разрешения военного конфликта в Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила, что инициировала экстренное совещание, и подчеркнула необходимость сплоченности стран Северной Европы в поддержке Украины
Финский премьер-министр Петтери Орпо также собрал парламент для обсуждения текущей ситуации, связанной с конфликтом в Украине.
В ответ на эти действия официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение Орпо, призвав страны Северной Европы сосредоточиться на своих внутренних делах, таких как ситуация в Гренландии.
18 февраля в столице Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине.