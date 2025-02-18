Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов из-за Украины

Швеция и Финляндия провели заседания своих парламентов, чтобы обсудить возможные пути разрешения военного конфликта в Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила, что инициировала экстренное совещание, и подчеркнула необходимость сплоченности стран Северной Европы в поддержке Украины

Финский премьер-министр Петтери Орпо также собрал парламент для обсуждения текущей ситуации, связанной с конфликтом в Украине.