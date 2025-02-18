Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 15:35

Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов из-за Украины

Швеция и Финляндия срочно созвали заседания своих парламентов из-за Украины

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/ Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/ Rokas Tenys

Швеция и Финляндия провели заседания своих парламентов, чтобы обсудить возможные пути разрешения военного конфликта в Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила, что инициировала экстренное совещание, и подчеркнула необходимость сплоченности стран Северной Европы в поддержке Украины

«Международная изоляция»: Пушков предрёк ЕС и Киеву незавидную участь после переговоров РФ и США
«Международная изоляция»: Пушков предрёк ЕС и Киеву незавидную участь после переговоров РФ и США

Финский премьер-министр Петтери Орпо также собрал парламент для обсуждения текущей ситуации, связанной с конфликтом в Украине.

В ответ на эти действия официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение Орпо, призвав страны Северной Европы сосредоточиться на своих внутренних делах, таких как ситуация в Гренландии.

Униженный Зеленский по обрывкам фраз пытается понять, о чём сговорились Россия и США
Униженный Зеленский по обрывкам фраз пытается понять, о чём сговорились Россия и США

18 февраля в столице Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине.

Марина Фещенко
  • Новости
  • швеция
  • Финляндия
  • НАТО
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar