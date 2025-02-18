«Международная изоляция»: Пушков предрёк ЕС и Киеву незавидную участь после переговоров РФ и США

Российский сенатор Алексей Пушков предрёк международную изоляцию Украине и Европе, которые недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Свою позицию он изложил в своём телеграм-канале.

«Полагаю, Европа и Украина — единственные места в мире, где недовольны переговорами РФ и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции», — написал Пушков.