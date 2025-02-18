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18 февраля, 15:31

«Международная изоляция»: Пушков предрёк ЕС и Киеву незавидную участь после переговоров РФ и США

Пушков предрёк изоляцию Украине и ЕС после переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Российский сенатор Алексей Пушков предрёк международную изоляцию Украине и Европе, которые недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Свою позицию он изложил в своём телеграм-канале.

«Полагаю, Европа и Украина — единственные места в мире, где недовольны переговорами РФ и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции», — написал Пушков.

По мнению парламентария, договорённости между Москвой и Вашингтоном о продвижении к нормализации отношений выбивают почву из-под ног руководства ЕС. Он также отметил, что в Европе наметился раскол между странами, которые негативно воспринимают новую политику США, и теми, кто предпочитает отмалчиваться.

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Тем временем Владимир Зеленский мечется и паникует после саммита РФ и США в Эр-Рияде. Он также внезапно отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там сегодня переговоров. Зеленский признался, что встреча РФ и Штатов стала для него сюрпризом.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evelyn Hockstein

Алена Пенчугина
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