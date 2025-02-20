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Регион
20 февраля, 10:41

Более 20 военнослужащих получили ключи от новых квартир в Подмосковье

Замминистра обороны Цивилёва вручила ключи от квартир военнослужащим в Балашихе

Российские военнослужащие получили ключи от своих квартир в Подмосковье. Их бойцам вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва. Новоселье смогут справить более 20 семей военнослужащих. Теперь у них есть жильё с ремонтом в доме на Балашихинском шоссе, сообщили в Минобороны РФ.

Анна Цивилёва вручила ключи от квартир военнослужащим в Подмосковье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Сегодня мы вручаем ключи от нового жилья тем, кто посвятил свою жизнь службе Родине. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником – Днём защитника Отечества. 2025-й год Президентом анонсирован как год Защитника Отечества. И сейчас грядёт такой праздник, который напрямую связан с вами, с вашей службой, с вашим служением государству», – сказала Анна Цивилёва.

На данный момент также продолжает решаться вопрос по улучшению программ жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе расширение возможностей военной ипотеки. Анна Цивилёва пообщалась с бойцами и членами их семей. Они уточнили насчёт компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

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В российском городе наблюдается массовая продажа однокомнатных квартир

Напомним, что в начале 2025 года в России стало известно о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4 процента. Правила вступили в силу с 1 января и все доплаты произвели вовремя. По словам Председателя Правительства Михаила Мишустина, на дополнительную индексацию военных пенсий заранее было предусмотрено определённое финансирование.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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