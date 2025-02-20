Более 20 военнослужащих получили ключи от новых квартир в Подмосковье

Российские военнослужащие получили ключи от своих квартир в Подмосковье. Их бойцам вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва. Новоселье смогут справить более 20 семей военнослужащих. Теперь у них есть жильё с ремонтом в доме на Балашихинском шоссе, сообщили в Минобороны РФ.

Анна Цивилёва вручила ключи от квартир военнослужащим в Подмосковье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Сегодня мы вручаем ключи от нового жилья тем, кто посвятил свою жизнь службе Родине. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником – Днём защитника Отечества. 2025-й год Президентом анонсирован как год Защитника Отечества. И сейчас грядёт такой праздник, который напрямую связан с вами, с вашей службой, с вашим служением государству», – сказала Анна Цивилёва.

На данный момент также продолжает решаться вопрос по улучшению программ жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе расширение возможностей военной ипотеки. Анна Цивилёва пообщалась с бойцами и членами их семей. Они уточнили насчёт компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.