За год россиянам удалось вернуть почти 600 млрд рублей, заблокированных на Западе

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что по итогам 2024 года было разблокировано 570 миллиардов рублей замороженных активов, затронувших 1,5 миллиона граждан. Об этом сообщает РБК.

Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк совместно с правительством работает над механизмами для освобождения этих средств. Она добавила, что разморожены активы, находившиеся в виде ценных бумаг, а также выплаты купонов. В то же время масштабные планы по разморозке активов частных инвесторов на данный момент не рассматриваются.

Ранее сумма освобожденных активов не была озвучена. Процесс разблокировки осуществляется различными способами, включая два этапа обмена заблокированными активами. На первом этапе иностранные инвесторы приобрели российские ценные бумаги на сумму 8,1 миллиарда рублей, а на втором — на 2,5 миллиарда. Кроме того, некоторые россияне пытаются добиться разблокировки своих средств через иностранные суды.