Трамп высмеял заявления о вмешательстве России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами заявил, что Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы из-за «расходов в 2 доллара», в то время как Соединённые Штаты тратят миллионы на различные проекты за границей.

Он отметил, что Вашингтон выделил 2 миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на постановки «Улицы Сезам» в Ираке и 40 миллионов на содействие социально-экономической интеграции оседлых мигрантов. При этом политик добавил, что «никто не понимает, что это подразумевает». Кроме того, он напомнил, что страна инвестировала 21 миллион долларов для повышения явки на выборах в Индии.

«На что нам нужно потратить 21 миллион, чтобы обеспечить явку избирателей в Индии? Ничего себе, 21 миллион. Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что Россия потратила около двух долларов в нашей стране, это уже большое дело, верно?» — заявил хозяин Белого дома.