Путин: В США Трампа «затаскали по судам» из-за якобы вмешательства РФ в выборы

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, заявил, что обвинения в адрес президента США Дональда Трампа о его особых связях с РФ и якобы вмешательстве Москвы в американские выборы не подтвердились, несмотря на многочисленные судебные разбирательства.

«Трампа в своё время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с РФ, и что РФ вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый свой период президентства, создали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в Конгрессе, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что этого никогда не было», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.