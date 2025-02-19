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19 февраля, 14:24

Путин: В США Трампа «затаскали по судам» из-за якобы вмешательства РФ в выборы

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, заявил, что обвинения в адрес президента США Дональда Трампа о его особых связях с РФ и якобы вмешательстве Москвы в американские выборы не подтвердились, несмотря на многочисленные судебные разбирательства.

«Трампа в своё время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с РФ, и что РФ вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый свой период президентства, создали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в Конгрессе, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что этого никогда не было», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.

Ранее Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о сроках встречи с американским президентом, а также напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3.

Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы
Путин заявил, что Россия не лезет в дела Штатов и Европы
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Life.ru

Наталья Демьянова
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