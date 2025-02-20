Не диагноз, а прогноз: Вассерман призвал не радоваться вхождению Одессы в состав РФ раньше времени
Вассерман: Одесситов пока рано поздравлять со вступлением города в состав РФ
Пока рано поздравлять жителей Одессы со вступлением города в состав России. Об этом заявил публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru. По его словам, сообщения, которые пришли одесситам, можно рассматривать как прогноз на будущее.
«Я думаю, что организаторы этой новости несколько поспешили. Понятно, что все земли, пока оккупированные террористической организацией Украина, перейдут в состав Российской Федерации, но пока ещё перешли не все. Соответственно, эту новость следует понимать не как диагноз, а как прогноз. Так что поздравлять и радоваться будем позже», — сказал Вассерман.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Одессы начали получать сообщения о том, что город переходит под юрисдикцию России. В текстах СМС Одесская область упоминается как субъект Российской Федерации, а причиной изменений названы некие соглашения между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой. По мнению специалистов, эти сообщения могут быть шуткой российских хакеров, которые взломали системы украинского провайдера.
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