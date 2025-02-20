Не диагноз, а прогноз: Вассерман призвал не радоваться вхождению Одессы в состав РФ раньше времени

Пока рано поздравлять жителей Одессы со вступлением города в состав России. Об этом заявил публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru. По его словам, сообщения, которые пришли одесситам, можно рассматривать как прогноз на будущее.

«Я думаю, что организаторы этой новости несколько поспешили. Понятно, что все земли, пока оккупированные террористической организацией Украина, перейдут в состав Российской Федерации, но пока ещё перешли не все. Соответственно, эту новость следует понимать не как диагноз, а как прогноз. Так что поздравлять и радоваться будем позже», — сказал Вассерман.