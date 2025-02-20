В Грузии отказались садиться за один стол переговоров с Россией по вопросу Закавказья

Грузия считает формат переговоров «три плюс три» по Закавказью неприемлемым из-за участия России, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани. Он отметил, что Тбилиси больше не поддерживает никаких отношений с Москвой и не намерен участвовать в совместных переговорах.

«Россия участвует в формате «3+3», ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат», — сказал депутат.