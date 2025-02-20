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Регион
20 февраля, 12:04
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В Грузии отказались садиться за один стол переговоров с Россией по вопросу Закавказья

Депутат Мачавариани: Формат переговоров «3+3» для Грузии неприемлем из-за РФ

Грузия считает формат переговоров «три плюс три» по Закавказью неприемлемым из-за участия России, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани. Он отметил, что Тбилиси больше не поддерживает никаких отношений с Москвой и не намерен участвовать в совместных переговорах.

«Россия участвует в формате «3+3», ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат», — сказал депутат.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Грузии открыты двери в формате политического взаимодействия «три плюс три». Он подчеркнул, что «место для грузинских делегатов» всегда останется в зале заседаний этого формата. Напомним, формат «три плюс три» (3+3) представляет собой консультативный механизм сотрудничества, включающий три страны Южного Кавказа (Армению, Азербайджан и Грузию) и трёх значимых соседей (Россию, Турцию и Иран).

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Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Александра Мышляева
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