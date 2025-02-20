Путин призвал суды продолжать обеспечивать неизбежность наказания за теракты

Военные суды играют важную роль в рассмотрении уголовных дел, связанных с терроризмом, и должны продолжать гарантировать неизбежность наказания за подобные преступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на совещании судей страны.

«Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности. За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1 075 человек. Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступление», — сказал глава государства.