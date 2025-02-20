Учёные предсказали гибель человечества из-за резкого падения уровня кислорода на Земле

Учёные Казуми Озаки из Университета Тохо и Крис Райнхард из Технологического института Джорджии предсказали гибель человечества из-за недостатка кислорода в атмосфере Земли. Правда, резкое снижение O₂ и перенасыщение воздушной оболочки метаном грозит планете лишь через миллиард лет. Об этом свидетельствует работа специалистов, опубликованная в научном журнале Nature Geoscience.

Исследователи разработали модель, которая брала во внимание изменения яркости Солнца и снижение уровня углекислого газа. Повышенный уровень солнечной радиации ускорит процесс разложения CO₂, из-за чего число фотосинтезирующих организмов, вырабатывающих кислород, начнёт сокращаться. Атмосфера станет перенасыщенной метаном, как это было до Великого кислородного события более 2,4 миллиарда лет назад.

По расчётам учёных, кислорода станет недостаточно ещё до того, как океаны испарятся под воздействием солнечных лучей. К слову, раньше именно испарение воды считалось раньше главным фактором вымирания живых существ на планете.

По данным исследования, концентрация кислорода в атмосфере станет в миллион раз ниже, чем на сегодняшний день. Выжить смогут только анаэробные микроорганизмы, которым не нужен O₂ для продолжения существования.