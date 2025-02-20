В Польше стоят на ушах из-за «бомбардировки из космоса»

В Польше вновь нашли загадочный объект, который, как считается, упал с довольно большой высоты или даже из космоса. На этот раз любопытную находку обнаружили в пруду в деревне Бендзьмеровице. Об этом сообщает издание Fakt.

Женщина, проживающая в этой деревне, позвонила в полицию, чтобы рассказать об упавшем на её участок странном предмете. Сейчас правоохранители оцепили место для выяснения деталей произошедшего, сообщила пресс-секретарь полиции Магдалена Зблевская.