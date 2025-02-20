В Польше стоят на ушах из-за «бомбардировки из космоса»
Fakt: В Польше второй день подряд с неба падают объекты, похожие на части ракет
В Польше вновь нашли загадочный объект, который, как считается, упал с довольно большой высоты или даже из космоса. На этот раз любопытную находку обнаружили в пруду в деревне Бендзьмеровице. Об этом сообщает издание Fakt.
Женщина, проживающая в этой деревне, позвонила в полицию, чтобы рассказать об упавшем на её участок странном предмете. Сейчас правоохранители оцепили место для выяснения деталей произошедшего, сообщила пресс-секретарь полиции Магдалена Зблевская.
Ранее Life.ru рассказывал, что на территории Польши рядом с городом Познань упал предмет длиной около 1,5 метра. Объект был обвит фольгой, а из середины его корпуса выходила трубка. По виду он напоминает часть ракеты Falcon-9 компании SpaceX.
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