В Польше обнаружили неожиданный «подарок» от Илона Маска

Неизвестный объект длиной около 1,5 метра упал на территории польской деревни Коромники под городом Познань. Он похож на часть от ракеты Falcon-9 компании SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Объект обвит фольгой, из середины выходит трубка, передаёт Polsat. В результате инцидента пострадавших нет.

Сейчас место ЧП оцеплено полицией, туда прибыли пиротехники. Ведётся изучение камер видеонаблюдения, которые зафиксировали падение объекта. Польское космическое агентство уже в курсе происходящего. Астроном Кароль Вуйчицкий заявил, что объект выглядит как резервуар, который в 2021 году упал на ферму в центральной части штата Вашингтон, тогда это был фрагмент второй ступени ракеты Falcon-9.

Напомним, что 2 апреля 2021 года обломок ракеты Маска рухнул на ферму в штате Вашингтон. По счастливой случайности он упал на почву и никто не пострадал. Многие очевидцы падения сравнивали увиденное с вторжением инопланетян, поскольку наблюдали в небе необычное свечение.