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20 февраля, 12:49

Картункова отреклась от актёра шоу «Однажды в России» Ласточкина, вступившего в ВСУ

Ольга Картункова заявила, что не знает вступившего в ВСУ Игоря Ласточкина

Ольга Картункова и Игорь Ласточкин. Обложка © Rutube / Однажды в России

Ольга Картункова и Игорь Ласточкин. Обложка © Rutube / Однажды в России

Звезда многочисленных юмористических проектов Ольга Картункова заявила, что не знакома с украинским комиком Игорем Ласточкиным, вместе с которым играла в КВН и снималась в шоу «Однажды в России». Актриса подчеркнула, что впервые слышит имя коллеги, вступившего в ряды ВСУ.

«Первый раз о нём слышу. Я такого не знаю», — отметила Картункова в беседе с NEWS.ru

Напомним, ранее Life.ru сообщил, что комик Игорь Ласточкин официально вступил в ряды ВСУ. Украинский юморист поделился данной новостью через соцсети. Он опубликовал фото с военным билетом и автоматом, сопроводив пост пацанской цитатой: «Сложное время рождает сильных людей», чем вызвал смех у множества пользователей.

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Борис Эльфанд
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