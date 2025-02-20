Картункова отреклась от актёра шоу «Однажды в России» Ласточкина, вступившего в ВСУ
Ольга Картункова заявила, что не знает вступившего в ВСУ Игоря Ласточкина
Ольга Картункова и Игорь Ласточкин. Обложка © Rutube / Однажды в России
Звезда многочисленных юмористических проектов Ольга Картункова заявила, что не знакома с украинским комиком Игорем Ласточкиным, вместе с которым играла в КВН и снималась в шоу «Однажды в России». Актриса подчеркнула, что впервые слышит имя коллеги, вступившего в ряды ВСУ.
«Первый раз о нём слышу. Я такого не знаю», — отметила Картункова в беседе с NEWS.ru
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что комик Игорь Ласточкин официально вступил в ряды ВСУ. Украинский юморист поделился данной новостью через соцсети. Он опубликовал фото с военным билетом и автоматом, сопроводив пост пацанской цитатой: «Сложное время рождает сильных людей», чем вызвал смех у множества пользователей.