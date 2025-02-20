«Знай наших!»: Бузова отреагировала на репост Леди Гаги

Российская артистка Ольга Бузова отреагировала на репост её ролика американской певицей Леди Гагой. Соответствующую публикацию она выложила в личном телеграм-канале.

Бузова приняла участие в популярном флешбоме и выложила в Сеть свой танцевальный ролик под хитовый трек американской исполнительницы Abracadabra, подписав его «Наш ответ Леди Гаге». Певица из Штатов поддержала клип репостом.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что готова завести семью и стать мамой. Впрочем, добавила артистка, в настоящий момент у неё нет отношений и она полностью сконцентрирована на своей карьере.