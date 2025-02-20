«Знай наших!»: Бузова отреагировала на репост Леди Гаги
Ольга Бузова двумя словами ответила Леди Гаге после репоста её ролика
Российская артистка Ольга Бузова отреагировала на репост её ролика американской певицей Леди Гагой. Соответствующую публикацию она выложила в личном телеграм-канале.
«Знай наших», — написала звезда, приложив эмодзи российского флага.
Бузова приняла участие в популярном флешбоме и выложила в Сеть свой танцевальный ролик под хитовый трек американской исполнительницы Abracadabra, подписав его «Наш ответ Леди Гаге». Певица из Штатов поддержала клип репостом.
Ранее Ольга Бузова рассказала, что готова завести семью и стать мамой. Впрочем, добавила артистка, в настоящий момент у неё нет отношений и она полностью сконцентрирована на своей карьере.
ТАСС / Сергей Булкин, ZUMA / Nancy Kaszerman