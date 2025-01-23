Сиквел «Джокера» стал лидером по количеству номинаций премии «Золотая малина»

Картины «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина» и «Мегалополис» попали в список номинантов премии «Золотая малина», вручающейся за самые худшие роли и фильмы года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сиквел «Джокера» от режиссёра Тодда Филлипса оказался лидером по числу номинаций. Хоакин Феникс и Леди Гага, исполнившие главные роли, претендуют на звание «Худшего актёра», «Худшей актрисы» и «Худшего экранного дуэта». Несмотря на внушительный бюджет в 200 миллионов долларов, фильм заработал лишь 206 миллионов, что делает его коммерчески провальным.