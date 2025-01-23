Сиквел «Джокера» стал лидером по количеству номинаций премии «Золотая малина»
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих». Обложка © Kinopoisk
Картины «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина» и «Мегалополис» попали в список номинантов премии «Золотая малина», вручающейся за самые худшие роли и фильмы года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Сиквел «Джокера» от режиссёра Тодда Филлипса оказался лидером по числу номинаций. Хоакин Феникс и Леди Гага, исполнившие главные роли, претендуют на звание «Худшего актёра», «Худшей актрисы» и «Худшего экранного дуэта». Несмотря на внушительный бюджет в 200 миллионов долларов, фильм заработал лишь 206 миллионов, что делает его коммерчески провальным.
Любопытно, что первый фильм о Джокере с тем же Хоакином Фениксом был настоящим хитом, собрав в прокате более миллиарда долларов и принеся актёру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Сиквел не только разочаровал поклонников, но и стал одним из главных претендентов на звание худшей картины года.
Ранее стало известно, что в России временно прекратят показывать в онлайн-кинотеатрах фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера, где снимался Юрий Борисов. Возобновление показа состоится 17 февраля. Пичина заключается в том, что идёт подготовка к церемонии «Оскар», в одной из номинаций которых участвует лента. На Западе же сейчас идёт активное обсуждение этой премии. Известный писатель Стивен Кинг вовсе призвал отменить церемонию из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Напомним, что пожары в Калифорнии начались 7 января.