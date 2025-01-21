Фильм «Анора» с Юрой Борисовым уберут из онлайн-кинотеатров из-за «Оскара»

Пичина заключается в том, что идёт подготовка к церемонии «Оскар», в одной из номинаций которых участвует лента. Снова увидеть фильм зрители смогут после оглашения шорт-листа номинантов награды, что произойдёт не раньше 17 февраля. Прокатчики отметили, что «Анора» будет идти в кинотеатрах страны и на некоторых сервисах онлайн-показов.