Фильм «Анора» с Юрой Борисовым уберут из онлайн-кинотеатров из-за «Оскара»
Юрий Борисов. Фото © Кадр из фильма «Анора», режиссер Шон Бэйкер, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
В России временно прекратят показывать в онлайн-кинотеатрах фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера, где снимался Юрий Борисов. Возобновление показа состоится 17 февраля. Об этом рассказали rg.ru представители компании-прокатчика.
Пичина заключается в том, что идёт подготовка к церемонии «Оскар», в одной из номинаций которых участвует лента. Снова увидеть фильм зрители смогут после оглашения шорт-листа номинантов награды, что произойдёт не раньше 17 февраля. Прокатчики отметили, что «Анора» будет идти в кинотеатрах страны и на некоторых сервисах онлайн-показов.
Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также стал номинантом премии США SAG Awards. Сейчас фильм поборется в номинации на «Оскар». По некоторой информации, благодаря такому успеху гонорары Борисова выросли в два раза.