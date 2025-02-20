Минздрав предложил ввести проверку репродуктивных функций подростков до 14 лет
Минздрав РФ предложил раньше проводить профилактические осмотры подростков для оценки репродуктивной функции. Сейчас это делается по наступлению 14 лет, однако период созревания у современных детей начинается быстрее, объяснила замминистра здравоохранения Евгения Котова в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
По её словам, все мероприятия по проверке и охране репродуктивного здоровья в России организованы для детей, которым уже исполнилось 14 лет. Такие профилактические меры охватывают 96% подростков.
«Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», — констатировала Котова.
Ранее Минздрав РФ предложил скорректировать правила медицинского освидетельствования водителей на предмет опьянения. Ведомство считает необходимым обновление самой процедуры, актуализацию списка запрещённых к употреблению водителями веществ и уточнение оснований для отказа от проверки.
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