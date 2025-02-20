В Госдуме предложили повысить сумму страхового возмещения по вкладам до 2,8 млн

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому максимальную сумму страхового возмещения по вкладам предлагается поднять сразу вдвое – с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Сам документ разместили в думской базе данных.

Соответствующие изменения авторы предлагают внести в закон «О страховании вкладов в банках РФ». Парламентарии считают, что действующий размер страхового возмещения по вкладам в 1,4 млн следует пересмотреть по ряду причин, включая изменившиеся экономические условия, рост уровня инфляции и изменение доходов населения.

«Основной целью настоящего проекта является повышение уровня защищённости вкладов физических лиц путём увеличения максимальной суммы страхового возмещения до 2, 8 млн рублей. Это позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии», — сказано в пояснительной записке к проекту на сайте ГД.

Авторы инициативы уверены, что принятие законопроекта повысит доверие российских граждан к банковской системе и выступит в качестве нового стимула для хранения своих сбережений в банковских учреждениях. «Новые люди» также уверены, что новая норма благотворно повлияет на развитие финансового сектора страны.