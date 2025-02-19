Крупнейшие российские банки изменили ставки по вкладам после решения ЦБ

С начала этой недели как минимум три из десяти крупнейших российских банков снизили процентные ставки по вкладам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Снижение составило от 0,5 до 1 процентного пункта и затронуло большинство сроков сообщает RG.ru.

В одном из банков ставки по вкладам были снижены на 0,5-1 процентный пункт. Например, ставка на шесть месяцев, которая ранее составляла 22,5%, теперь равна 21,5%. Подобная тенденция наблюдается и по годовым вкладам.

Ещё один банк с сегодняшнего дня обновил условия по вкладам в рублях. Теперь процентные ставки по вкладам на срок от трёх до пяти месяцев увеличились с 19,2% до 19,5%. В то же время ставки по вкладам на срок от семи до 12 месяцев снизились с 19% до 18%.