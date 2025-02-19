Крупнейшие российские банки изменили ставки по вкладам после решения ЦБ
RG.ru: Три крупных банка снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ РФ
С начала этой недели как минимум три из десяти крупнейших российских банков снизили процентные ставки по вкладам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Снижение составило от 0,5 до 1 процентного пункта и затронуло большинство сроков сообщает RG.ru.
В одном из банков ставки по вкладам были снижены на 0,5-1 процентный пункт. Например, ставка на шесть месяцев, которая ранее составляла 22,5%, теперь равна 21,5%. Подобная тенденция наблюдается и по годовым вкладам.
Ещё один банк с сегодняшнего дня обновил условия по вкладам в рублях. Теперь процентные ставки по вкладам на срок от трёх до пяти месяцев увеличились с 19,2% до 19,5%. В то же время ставки по вкладам на срок от семи до 12 месяцев снизились с 19% до 18%.
Ещё в одном популярном банке ставка по вкладам с недавних пор составляет 21% годовых, что на два процентных пункта меньше, чем было ранее, при сроке вклада в девять месяцев. Для других сроков ставки также снизились, но не так значительно. В кредитной организации также предлагается вклад с доходностью 23% на три года, однако для сроков от трёх месяцев до двух лет ставка была снижена с 18,9–22% до 16–20%.
Напомним, на прошлой неделе, 14 февраля ЦБ уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в РФ будет сохранять высокие показатели в 2025 году.
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