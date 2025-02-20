Генерал Куликов призвал начать просчитывать возможные риски от завершения СВО

Спецоперация на Украине однажды завершится, поэтому российским правоохранителям необходимо уже сейчас просчитывать возможные риски после окончания конфликта. К этому призвал президент Клуба военачальников, экс-министр внутренних дел РФ (1995-1998), бывший заместитель председателя правительства РФ (1997-1998), генерал армии Анатолий Куликов.

Он напомнил, что по окончании СВО из Вооружённых сил вернутся мобилизованные, бойцы контрактной основы, добровольцы и другие участники боевых действий, в том числе и те, кто подписал договор с Минобороны в тюрьмах и исправительных колониях. Этот фактор должен быть учтён, настаивает Куликов.

«Во-первых, участники СВО, они не должны быть забыты муниципальными и региональными властями. Чтобы откликались на их просьбы, снимали социально-бытовые вопросы», — объяснил он специально для сайта MK.ru.

Второй важный аспект — предотвращение роста бандитизма, подобного тому, что был в первые годы после завершения Великой Отечественной войны, когда в СССР орудовали целые банды. Этот вопрос, подчёркивает собеседник издания, должен находиться на контроле у силовиков, служб безопасности и МВД: работу надо начинать уже сейчас — её будет много.