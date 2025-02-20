Из ДУМ России после скандала убрали картину с пиром монголов на телах русских князей

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов снял и вынес из своего кабинета скандальную картину о битве на реке Калке, на которой изображён пир монголов на телах русских князей. Полотно могут заменить фотографиями героев Великой Отечественной войны.

«Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев ВОВ. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России. Но в основном это тема 80-летия Победы», — сказал Мухетдинов РИА «Новости».

Он добавил, что пока не решил, как быть со снятыми полотнами, но в помещениях ДУМ РФ их более не будет. По словам Мухетдинова, у него в мыслях никогда не было обидеть или ввести в заблуждение кого-то этими картинами.

«Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил – целостности истории народов России с её горестями и победами – мы никого оскорблять, смущать, не собираемся», — заключил он.