В Египте впервые за 100 лет нашли новую гробницу фараона

Египетские и британские археологи впервые с 1922 года нашли гробницу фараона, которая, по мнению учёных, могла принадлежать Тутмосу II, правившему около 1492-1479 годов до нашей эры. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Согласно пресс-релизу ведомства, вход в гробницу был обнаружен примерно в 2,4 километра к западу от Долины царей в декабре 2022 года. В начале археологи предположили, что это могло быть место захоронения жены одного из фараонов XVIII династии, так как рядом находятся гробницы супруги Тутмоса III и царицы Хатшепсут — жены и сводной сестры Тутмоса II, которая была одной из немногих женщин в Древнем Египте, управлявших страной после смерти мужа.

Однако последние находки указывают на то, что гробница действительно принадлежит Тутмосу II, и его погребением занималась Хатшепсут. Внутри склепа были найдены осколки алебастровых сосудов с иероглифическими надписями. Эти артефакты стали первыми погребальными предметами Тутмоса II, отметил генеральный секретарь египетского Высшего совета по древностям Мухаммед Халид.

Учёные также отметили, что большую часть содержимого гробницы, включая тело фараона, перенесли в другое место ещё в древности. Это могло произойти из-за наводнения, затопившего гробницу Тутмоса II: наличие дополнительного коридора к погребальной камере, расположенного на 1,5 метра выше основной, указывает на то, что проход был построен позже для транспортировки саркофага после подтопления. На данный момент неизвестно куда именно было перенесено основное содержимое гробницы.