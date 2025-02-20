В Петрозаводске роженица с дочкой 4 дня провели в палате с больной туберкулёзом

В Петрозаводске женщина пожаловалась на перинатальный центр, в котором её положили в одну палату с больной туберкулёзом, пишет Daily Карелия. По словам Валерии, она с новорождённой дочкой провела четыре дня с соседкой, даже не зная о её страшном диагнозе.

«К нам в палату подселили женщину, вид которой у меня сразу вызвал подозрение. Выглядела она неопрятно, очень громко и практически беспрерывно кашляла на всю палату. Она была в очень плохом состоянии, практически всё время спала, её дочь постоянно плакала от голода, мне приходилось будить соседку, чтобы та покормила ребёнка», — пояснила Валерия.

Женщина спросила у сотрудников перинатального центра, почему соседка постоянно кашляет, на что ей ответили, что у той всего лишь синдром курильщика и никакой опасности для окружающих нет. Валерия поверила медикам и успокоилась, однако на четвёртые сутки пришли анализы, у соседки по палате заподозрили туберкулёз, флюорография подтвердила диагноз, и только тогда Валерию с дочерью отселили.

Сейчас женщина переживает, что её новорождённая дочка могла заразиться. Сама женщина привита. Она не находит себе места, постоянно плачет и хочет извинений от руководства перинатального центра, в котором допустили такую оплошность. По словам главного врача РПЦ Михаила Ястребова, вины медиков нет, у кашляющей пациентки был диагноз «хронический обструктивный бронхит курильщика» и это не заразно. Он добавил, что центр не располагает возможностью проверять всех рожениц с кашлем и изолировать их сразу при поступлении.

Сейчас специалисты определили круг всех контактных лиц, продолжил врач. По его заверениям, вероятность заразиться очень мала, так как для инфицирования нужен более продолжительный период. Однако Валерия возмущена, ведь она провела с больной пациенткой в замкнутом помещении четыре сутки, тогда как сами медики заходили в палату лишь по необходимости.