Европа уже опустошила свои склады с вооружением из-за постоянной помощи Киеву, в то время как российские войска продолжают доминировать на поле боя по числу солдат и качеству оружия. Об этом заявил в соцсети Х вице-президент США Джей-Ди Вэнс, сделав вывод, что именно поэтому мир требуется заключить как можно скорее.

«Президент (США Дональд — прим. Life.ru) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — подчеркнул Вэнс.

Он назвал другой не менее важный факт – европейские склады истощены, ещё сильнее — индустриальная база. Американский политик рекомендовал критикам внешней политики президента США Дональда Трампа поумерить свой пыл и трезво взглянуть на украинский конфликт, в котором явно у киевского режима нет никаких шансов. Вэнс резюмировал, что нужно стремиться к миру на Украине и делать это прямо сейчас.