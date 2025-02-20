Стармер представит Трампу план по трём «гарантам мира» на Украине
Telegraph: Европа хочет согласовывать с США отправку 30 тысяч солдат на Украину
Европейские союзники Киева хотят обратиться к Вашингтону с идеей размещения на украинской территории 30 тысяч солдат из стран ЕС в качестве «гарантов мира» после завершения конфликта. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
В материале сказано, что концепцию придумали на встрече в Париже в свете переговоров РФ и США в Эр-Рияде. По сведениям инсайдеров, британский премьер Кир Стармер выложит главе Белого дома Дональду Трампу все детали плана на следующей неделе. Он собирается проталкивать идею о том, чтобы в Румынии и Польше США разместили свои истребители и ракетные системы, переведя их в состояние повышенной готовности. Участники инициативы хотят быть уверенными, что Москва не посмеет бросить им вызов, «какие бы силы ни были развёрнуты».
Ранее СМИ сообщили, что европейские страны рассматривают возможность отправить до 100 тысяч военных на Украину, однако единого мнения на этот счёт нет, из-за чего между ними продолжается ругань. Польша и Франция уже заявили, что не будут никуда посылать своих миротворцев. В свою очередь, США предлагают разместить там военных из неевропейских стран, обратившись за этим к Китаю или Бразилии.
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