Стармер представит Трампу план по трём «‎гарантам мира» на Украине

Европейские союзники Киева хотят обратиться к Вашингтону с идеей размещения на украинской территории 30 тысяч солдат из стран ЕС в качестве «гарантов мира» после завершения конфликта. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

В материале сказано, что концепцию придумали на встрече в Париже в свете переговоров РФ и США в Эр-Рияде. По сведениям инсайдеров, британский премьер Кир Стармер выложит главе Белого дома Дональду Трампу все детали плана на следующей неделе. Он собирается проталкивать идею о том, чтобы в Румынии и Польше США разместили свои истребители и ракетные системы, переведя их в состояние повышенной готовности. Участники инициативы хотят быть уверенными, что Москва не посмеет бросить им вызов, «какие бы силы ни были развёрнуты».