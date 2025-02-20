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20 февраля, 15:37

«Понял, что скоро конец»: Бывший участник КВН Писаренко высмеял Ласточкина за вступление в ВСУ

Писаренко — о вступившем в ВСУ Ласточкине: Понял, что всё подходит к концу

Сергей Писаренко и Игорь Ласточкин. Обложка © YouTube / Официальный канал КВН

Сергей Писаренко и Игорь Ласточкин. Обложка © YouTube / Официальный канал КВН

Комик, игравший в КВН и шоу на ТНТ «Однажды в России», Игорь Ласточкин, вероятнее всего, просто понял, что конфликт на Украине вскоре завершится, и решил, что это подходящий момент для вступления в ВСУ. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экс-игрок КВН Сергей Писаренко.

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К сожалению, я не слышал об этом вообще ничего и Ласточкина не знаю, если бы я был с ним знаком хотя бы. Он же, насколько я знаю, из украинской команды КВН какой-то был. Так он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти [воевать]? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец, что война уже подходит к концу, пора идти воевать.

Экс-игрок КВН Сергей Писаренко

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Напомним, сегодня стало известно, что украинский юморист Игорь Ласточкин подписал контракт с ВС Украины, о чём написал в социальных сетях. Комик опубликовал снимок с военным билетом и автоматом, пафосно напомнив, что сложное время рождает сильных людей, чем доказал, что по-прежнему умело смешит людей.

Ольга Годуненко
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