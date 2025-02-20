«Понял, что скоро конец»: Бывший участник КВН Писаренко высмеял Ласточкина за вступление в ВСУ

К сожалению, я не слышал об этом вообще ничего и Ласточкина не знаю, если бы я был с ним знаком хотя бы. Он же, насколько я знаю, из украинской команды КВН какой-то был. Так он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти [воевать]? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец, что война уже подходит к концу, пора идти воевать.