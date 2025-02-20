«Спасибо за спасение жизни»: Рэпер A$AP Rocky избежал 24 лет тюрьмы

Американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) оправдали и признали невиновным по делу о покушении на его приятеля Терелла Эфрона, известного как A$AP Relli. Об этом сообщает Associated Press.

Музыканту предъявляли два обвинения в нападении на человека с огнестрельным оружием, за что он мог угодить за решётку на долгие 24 года. Однако адвокат избранника американской певицы Рианны смог доказать, что оружие в его руках было ненастоящим и заряжено оно было холостыми патронами. После тщательного рассмотрения всех деталей дела рэпера признали невиновным.

Сразу после оправдательного приговора A$AP Rocky поторопился к возлюбленной, которая расплакалась от счастья в зале заседания. Пара крепко обнялась и покинула суд, поблагодарив присяжных заседателей.

«Спасибо вам всем за спасение моей жизни», — сказал исполнитель в зале суда.