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20 февраля, 19:07

«Спасибо за спасение жизни»: Рэпер A$AP Rocky избежал 24 лет тюрьмы

АР: Рэпера A$AP Rocky признали невиновным по делу о вооружённом нападении

Американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) оправдали и признали невиновным по делу о покушении на его приятеля Терелла Эфрона, известного как A$AP Relli. Об этом сообщает Associated Press.

Музыканту предъявляли два обвинения в нападении на человека с огнестрельным оружием, за что он мог угодить за решётку на долгие 24 года. Однако адвокат избранника американской певицы Рианны смог доказать, что оружие в его руках было ненастоящим и заряжено оно было холостыми патронами. После тщательного рассмотрения всех деталей дела рэпера признали невиновным.

Сразу после оправдательного приговора A$AP Rocky поторопился к возлюбленной, которая расплакалась от счастья в зале заседания. Пара крепко обнялась и покинула суд, поблагодарив присяжных заседателей.

«Спасибо вам всем за спасение моей жизни», — сказал исполнитель в зале суда.

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Напомним, что в апреле 2022 года A$AP Rocky был задержан правоохранительными органами в аэропорту сразу по возвращении с Барбадоса. Рэперу были предъявлены обвинения в нападении на человека и незаконном применении оружия, произошедших в результате конфликта.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asaprocky

Ольга Сливченко
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