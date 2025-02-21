Звезду НХЛ Малкина разыскивают в России из-за тысячи рублей
Звезду НХЛ Евгения Малкина в России разыскивают судебные приставы
Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / АР / Gene J. Puskar
Российскую звезду НХЛ, хоккеиста Евгения Малкина разыскивают российские судебные приставы. По данным SHOT, ФССП возбудила на спортсмена исполнительное производство.
Как стало известно телеграм-каналу, процедуру инициировали из-за 1000 рублей: в июне прошлого года на BMW X5 Малкина прилетел штраф за непристёгнутый ремень. При этом за рулём, по всей вероятности, находился помощник хоккеиста, однако на штраф забили оба, из-за чего приставам пришлось объявить звезду НХЛ в розыск.
В 2022 году трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, центральный нападающий Евгений Малкин заключил четырёхлетний контракт с клубом Pittsburgh Penguins, в котором играет уже 19-й год, на $24,4 млн (за всё время).