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21 февраля, 06:56

Звезду НХЛ Малкина разыскивают в России из-за тысячи рублей

Звезду НХЛ Евгения Малкина в России разыскивают судебные приставы

Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / АР / Gene J. Puskar

Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / АР / Gene J. Puskar

Российскую звезду НХЛ, хоккеиста Евгения Малкина разыскивают российские судебные приставы. По данным SHOT, ФССП возбудила на спортсмена исполнительное производство.

Как стало известно телеграм-каналу, процедуру инициировали из-за 1000 рублей: в июне прошлого года на BMW X5 Малкина прилетел штраф за непристёгнутый ремень. При этом за рулём, по всей вероятности, находился помощник хоккеиста, однако на штраф забили оба, из-за чего приставам пришлось объявить звезду НХЛ в розыск.

Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина
Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина

В 2022 году трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, центральный нападающий Евгений Малкин заключил четырёхлетний контракт с клубом Pittsburgh Penguins, в котором играет уже 19-й год, на $24,4 млн (за всё время).

Александра Вишнякова
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