Звезду НХЛ Малкина разыскивают в России из-за тысячи рублей

Как стало известно телеграм-каналу, процедуру инициировали из-за 1000 рублей: в июне прошлого года на BMW X5 Малкина прилетел штраф за непристёгнутый ремень. При этом за рулём, по всей вероятности, находился помощник хоккеиста, однако на штраф забили оба, из-за чего приставам пришлось объявить звезду НХЛ в розыск.