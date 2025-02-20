Рютте вновь посоветовал Европе не ныть, а начать действовать

Странам Евросоюза следует «перестать ныть», им необходимо активно действовать, чтобы занять место за столом переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Петером Пеллегри.

«Европейские страны должны перестать ныть и предпринять конкретные действия, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине», — сказал Рютте.

Рютте назвал мирные инициативы президента США Дональда Трампа позитивными, однако отметил, что его несколько раздражали выступления в Мюнхене и тот факт, что Штаты начали переговоры по Украине без предварительных консультаций с НАТО.