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Регион
20 февраля, 18:22

Дроны разбомбили монастырь буддистов в Мьянме, погиб 9-летний мальчик

Global New Light of Myanmar: В Мьянме дроны атаковали монастырь, погиб ребёнок

В Мьянме террористы сбросили с беспилотников бомбы на территорию буддийского храма, где проходила церемония посвящения для новых монахов, в результате атаки погиб девятилетний ребёнок, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сообщает газета Global New Light of Myanmar.

«Бомбы были сброшены с дронов террористических «народных сил обороны» на монастырь в районе Швейбоу округа Сагайнг, гражданский объект, в котором в это время проходила церемония пострижения в буддийские монахи. Погиб девятилетний ребёнок, 14 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — сказано в тексте.

Там уточняется, что в момент террористического акта в монастыре было много детей, так как по традиции буддийской школы Тхеравада подростки в возрасте 9 — 13 лет обязательно становятся послушниками на несколько месяцев. «Народные силы обороны» не первый раз устраивают атаки на мирное население, в группировку входит много оппозиционеров, которые критикуют правительство страны. Террористы хорошо вооружены и устраивают нападения не только на сотрудников правоохранительных органов, но и атакуют рядовых граждан.

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Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника в Саратовской области, нейтрализовав агента украинских спецслужб, который прошёл специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения атаки.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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