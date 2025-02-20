Дроны разбомбили монастырь буддистов в Мьянме, погиб 9-летний мальчик

В Мьянме террористы сбросили с беспилотников бомбы на территорию буддийского храма, где проходила церемония посвящения для новых монахов, в результате атаки погиб девятилетний ребёнок, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сообщает газета Global New Light of Myanmar.

«Бомбы были сброшены с дронов террористических «народных сил обороны» на монастырь в районе Швейбоу округа Сагайнг, гражданский объект, в котором в это время проходила церемония пострижения в буддийские монахи. Погиб девятилетний ребёнок, 14 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — сказано в тексте.

Там уточняется, что в момент террористического акта в монастыре было много детей, так как по традиции буддийской школы Тхеравада подростки в возрасте 9 — 13 лет обязательно становятся послушниками на несколько месяцев. «Народные силы обороны» не первый раз устраивают атаки на мирное население, в группировку входит много оппозиционеров, которые критикуют правительство страны. Террористы хорошо вооружены и устраивают нападения не только на сотрудников правоохранительных органов, но и атакуют рядовых граждан.