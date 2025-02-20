Приходько: В Горловке в результате атаки ВСУ были ранены две мирные жительницы

Две мирные жительницы города Горловка в ДНР получили ранения после удара ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал глава городского округа Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Нижний Хутор со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) ранены две мирные жительницы Горловки», — сказано в публикации.