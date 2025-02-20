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Регион
20 февраля, 16:39

Приходько: В Горловке в результате атаки ВСУ были ранены две мирные жительницы

Две мирные жительницы города Горловка в ДНР получили ранения после удара ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал глава городского округа Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Нижний Хутор со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) ранены две мирные жительницы Горловки», — сказано в публикации.

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Ранее появилась информация об атаке украинских дронов на Славянск-на-Кубани. Местные жители сообщают о шести взрывах над городом и о работе средств противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Юрий Лысенко
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