Приходько: В Горловке в результате атаки ВСУ были ранены две мирные жительницы
Две мирные жительницы города Горловка в ДНР получили ранения после удара ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал глава городского округа Иван Приходько.
«В результате обстрела поселка Нижний Хутор со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) ранены две мирные жительницы Горловки», — сказано в публикации.
Ранее появилась информация об атаке украинских дронов на Славянск-на-Кубани. Местные жители сообщают о шести взрывах над городом и о работе средств противовоздушной обороны.
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