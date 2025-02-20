Российская ПВО спустила на землю 28 вражеских дронов за четыре часа
МО: За четыре часа силы ПВО сбили 28 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за четыре часа — в период с 15.30 до 19.30 по московскому времени. Об этом доложили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, 19 украинских дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Ещё один беспилотник сбит над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что около посёлка Уялы в Западном Казахстане на границе с Россией был найден неизвестный дрон. По предварительной информации, это мог быть разведывательный беспилотник Crecerelle, сделанный во Франции компанией Sagem.
flickr / James Blackmore