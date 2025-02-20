Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 17:48

Российская ПВО спустила на землю 28 вражеских дронов за четыре часа

МО: За четыре часа силы ПВО сбили 28 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за четыре часа — в период с 15.30 до 19.30 по московскому времени. Об этом доложили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, 19 украинских дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Ещё один беспилотник сбит над Белгородской областью.

За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя регионами России

Ранее стало известно, что около посёлка Уялы в Западном Казахстане на границе с Россией был найден неизвестный дрон. По предварительной информации, это мог быть разведывательный беспилотник Crecerelle, сделанный во Франции компанией Sagem.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar