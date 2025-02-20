Российская ПВО спустила на землю 28 вражеских дронов за четыре часа

Дежурные средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за четыре часа — в период с 15.30 до 19.30 по московскому времени. Об этом доложили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, 19 украинских дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Ещё один беспилотник сбит над Белгородской областью.