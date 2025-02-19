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Регион
19 февраля, 16:12

В Казахстане после атаки ВСУ на КТК нашли французский беспилотник

В Казахстане недалеко от атакованного ВСУ КТК нашли разведывательный БПЛА

Найденный БПЛА. Обложка © Telegram / Мой Город | Уральск | ЗКО

Найденный БПЛА. Обложка © Telegram / Мой Город | Уральск | ЗКО

На окраине посёлка Уялы в Западно-Казахстанской области, которая граничит с Россией, обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предположительно, рухнул разведывательный дрон Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem.

Информацию о падении в Казахстане БПЛА подтвердил глава Бокейординского района Нурлыбек Даумов. Дрон передали военным, сейчас он находится в Уральске. Предварительно, беспилотник мог координировать атакую украинских дронов на КТК.

«По факту обнаружения предмета, похожего на БПЛА, вблизи посёлка Уялы Бокейординского района ЗКО департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами», — уточнили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Путин: Атака ВСУ на КТК выглядит как согласованные с Европой действия
Путин: Атака ВСУ на КТК выглядит как согласованные с Европой действия

Напомним, что 17 февраля семь дронов ВСУ со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. К счастью, никто не пострадал, а сотрудники КТК предотвратили угрозу разлива нефти. Президент России Владимир Путин отметил, что на станции не было российских средств ПВО — это международный объект.

Алена Пенчугина
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