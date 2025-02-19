В Казахстане после атаки ВСУ на КТК нашли французский беспилотник

На окраине посёлка Уялы в Западно-Казахстанской области, которая граничит с Россией, обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предположительно, рухнул разведывательный дрон Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem.

Информацию о падении в Казахстане БПЛА подтвердил глава Бокейординского района Нурлыбек Даумов. Дрон передали военным, сейчас он находится в Уральске. Предварительно, беспилотник мог координировать атакую украинских дронов на КТК.