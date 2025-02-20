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Регион
20 февраля, 17:37

Певцов — о своём приговоре: Я не стану относиться серьёзно к решениям СБУ

К решениям СБУ сложно относиться с серьёзностью. Об этом заявил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя вынесенный ему украинской спецслужбой приговор — 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

«Относиться серьёзно к решениям и постановлениям Службы безопасности этого куска территории России я не стану. Скоро, я уверен, завершится СВО, задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут решены. Я думаю, что на территории политической карты мира такого государства больше существовать не будет»,заявил артист в беседе с ТАСС.

Певцов заявил, что ему вынесли приговор только за то, что он является «гражданином и настоящим патриотом своей Родины», стоящим на защите интересов, языка и веры, а также её «граждан и союзников». Он добавил, что Украину нельзя считать государством, ведь она побоялась идти по этому пути и решила найти себе сюзерена на Западе.

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Напомним, сегодня пресс-служба СБУ объявила, что Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Его обвинили в «антиукраинской пропаганде» и «призывах к захвату государственной власти».

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Юрий Лысенко
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