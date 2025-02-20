Российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, дроны над территорией Республики Крым зафиксировали в 20:50.
«Около 20:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, что днём 20 февраля в течение четырёх часов, с 15:30 до 19:30 по московскому времени, средства ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. Согласно информации военного ведомства, 19 дронов были уничтожены над Краснодарским краем, восемь — в акватории Азовского моря, а один беспилотник был сбит в Белгородской области.
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