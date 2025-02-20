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20 февраля, 17:35

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Об этом проинформировал Сергей Лысак, глава областной администрации. Он отметил, что пострадали также два предприятия и линия электроснабжения.

«Повреждена инфраструктура», — написал он у себя в социальных сетях.

Экономист объяснил как Киев сам подставил под удар России свою газовую инфраструктуру
Экономист объяснил как Киев сам подставил под удар России свою газовую инфраструктуру

Напомним, сегодня, 20 февраля, Минобороны РФ сообщило о групповом ударе ВС РФ высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, в том числе газово-энергетической. Днём стало известно, что ВС РФ вывели из строя одну из крупнейших газодобывающих станций Украины, которая питала ВПК ВСУ.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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