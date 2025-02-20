В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Об этом проинформировал Сергей Лысак, глава областной администрации. Он отметил, что пострадали также два предприятия и линия электроснабжения.
«Повреждена инфраструктура», — написал он у себя в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 20 февраля, Минобороны РФ сообщило о групповом ударе ВС РФ высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, в том числе газово-энергетической. Днём стало известно, что ВС РФ вывели из строя одну из крупнейших газодобывающих станций Украины, которая питала ВПК ВСУ.
Life.ru / Шедеврум