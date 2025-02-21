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20 февраля, 21:30

Появилось фото новых российских автомобилей Tenet

На калужском автозаводе начнут серийную сборку автомобилей нового бренда Tenet

Новые российские автомобилеи Tenet. Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Новые российские автомобилеи Tenet. Обложка © Telegram / Владислав Шапша

На автомобильном заводе в Калуге запустят серийную сборку автомобилей нового российского бренда Tenet. Производство будет организовано на высокотехнологичной модульной платформе с использованием глубоко локализованной компонентной базы, соответствующей мировым стандартам автомобилестроения, сообщается на региональном портале органов власти.

Сначала сборка будет осуществляться методом крупноузловой сборки на главном конвейере. Серийное производство начнётся в начале второго квартала 2025 года, а мелкоузловая сборка стартует уже в третьем квартале текущего года.

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Ранее стало известно, что в России с 2021 года почти двое выросла стоимость популярных корейских иномарок Kia и Hyundai. Средняя цена авто достигла около 1,7 миллиона рублей на конец 2024 — начало 2025 года.

Артём Гапоненко
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