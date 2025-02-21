Появилось фото новых российских автомобилей Tenet

На автомобильном заводе в Калуге запустят серийную сборку автомобилей нового российского бренда Tenet. Производство будет организовано на высокотехнологичной модульной платформе с использованием глубоко локализованной компонентной базы, соответствующей мировым стандартам автомобилестроения, сообщается на региональном портале органов власти.

Сначала сборка будет осуществляться методом крупноузловой сборки на главном конвейере. Серийное производство начнётся в начале второго квартала 2025 года, а мелкоузловая сборка стартует уже в третьем квартале текущего года.