Появилось фото новых российских автомобилей Tenet
На калужском автозаводе начнут серийную сборку автомобилей нового бренда Tenet
Новые российские автомобилеи Tenet. Обложка © Telegram / Владислав Шапша
На автомобильном заводе в Калуге запустят серийную сборку автомобилей нового российского бренда Tenet. Производство будет организовано на высокотехнологичной модульной платформе с использованием глубоко локализованной компонентной базы, соответствующей мировым стандартам автомобилестроения, сообщается на региональном портале органов власти.
Сначала сборка будет осуществляться методом крупноузловой сборки на главном конвейере. Серийное производство начнётся в начале второго квартала 2025 года, а мелкоузловая сборка стартует уже в третьем квартале текущего года.
Ранее стало известно, что в России с 2021 года почти двое выросла стоимость популярных корейских иномарок Kia и Hyundai. Средняя цена авто достигла около 1,7 миллиона рублей на конец 2024 — начало 2025 года.