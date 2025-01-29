Глава «АвтоВАЗа» рассказал о торможении цен на авто

Новая «Лада-Искра» будет в ценовой линейке между «Грантой» и «Вестой» (от 1,1 миллиона в базовой версии). Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Глава АвтоВАЗа рассказал, как производитель сдерживает цены. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава автомобильного концерна признал, что уровень цен имеет психологический момент. Тем не менее он подчеркнул, что с принципами формирования цен нельзя не согласиться. По его мнению, стоимость автомобиля складывается из множества деталей, и их цена достаточно высока.

«Мы, конечно, работаем над снижением. И не даём ценам заметно вырасти. На базовые модели «Гранты» и «Весты» не меняли цен весь 2024 год», — отметил Соколов.