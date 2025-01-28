Путин: Россияне стали реже брать авто в кредит из-за высокой процентной ставки

Из-за высокой процентной ставки россияне всё реже приобретают автомобили в кредит, из-за чего отечественным автопроизводителям необходима поддержка. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время общения сотрудниками «АвтоВАЗа».

Президент добавил, что в связи с падением спроса на российские машины «АвтоВАЗ» снизит план по производству отечественных авто с 525 тысяч единиц (показатель 2024 года) до 505 в 2025 году. По словам российского лидера на спрос в первую очередь влияет ключевая ставка ЦБ и кредитные ставки коммерческих кредитных организаций — россиянам стало сложнее взять деньги в кредит. В связи со сложной для «АвтоВАЗа» ситуацией Владимир Путин призвал поддержать российских автопроизводителей, как это всегда делалось в непростые периоды.