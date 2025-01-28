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28 января, 18:09

Путин: Россияне стали реже брать авто в кредит из-за высокой процентной ставки

Из-за высокой процентной ставки россияне всё реже приобретают автомобили в кредит, из-за чего отечественным автопроизводителям необходима поддержка. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время общения сотрудниками «АвтоВАЗа».

«Граждане покупают всё-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что в связи с падением спроса на российские машины «АвтоВАЗ» снизит план по производству отечественных авто с 525 тысяч единиц (показатель 2024 года) до 505 в 2025 году. По словам российского лидера на спрос в первую очередь влияет ключевая ставка ЦБ и кредитные ставки коммерческих кредитных организаций — россиянам стало сложнее взять деньги в кредит. В связи со сложной для «АвтоВАЗа» ситуацией Владимир Путин призвал поддержать российских автопроизводителей, как это всегда делалось в непростые периоды.

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Напомним, сегодня Владимир Путин посетил предприятие «АвтоВАЗа» в Тольятти. Глава РФ осмотрел завод и выразил признательность сотрудникам предприятия за труд. Также он призвал чиновников и работников государственных компаний пересесть на наши машины в качестве одной из мер поддержки автопрома России.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Юрий Лысенко
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