«Не дождётесь!»: Путин ответил тем, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа»

Многие скептически относились к развитию автомобильного производства в России и предрекали кончину «АвтоВАЗу», однако пессимистические прогнозы не сбылись. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время общения с сотрудниками автоконцерна.

«Все предрекали кончину «АвтоВАЗу», но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели всё лучше и лучше», — поделился политик.