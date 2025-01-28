«Не дождётесь!»: Путин ответил тем, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа»
Путин заявил, что у предрекавших кончину «АвтоВАЗа» ничего не вышло
Lada Iskra. Фото © Life.ru
Многие скептически относились к развитию автомобильного производства в России и предрекали кончину «АвтоВАЗу», однако пессимистические прогнозы не сбылись. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время общения с сотрудниками автоконцерна.
Владимир Путин на «АвтоВАЗе». Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Все предрекали кончину «АвтоВАЗу», но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели всё лучше и лучше», — поделился политик.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе поездки главы государства в регион. Ему показали новую предсерийную модель Lada Iskra, массовый выпуск которой начнётся в апреле 2025 года. Также президент успел пообщаться с персоналом предприятия и похвалил их за труд и упорство.